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В Египте забанили Facebook, BBC News и некоторые ТК 23.09 15:10   MIGnews.com

В Египте забанили Facebook, BBC News и некоторые ТК

Жители Египта испытывают проблемы с доступом к Facebook, Facebook Messenger и к нескольким новостным изданиям, включая BBC News, сообщает общественная организация NetBlocks в Twitter.

Проблемы появились в воскресенье на фоне усиления политической напряженности после публикации видеороликов, в которых говорилось о коррупции в государстве.

NetBlocks отмечает, что ранее в Египте не блокировали соцсети. Информацию NetBlocks подтверждают сообщения пользователей сетей о трудностях доступа к сервисам.

На абонентов гостелекоммуникационных операторов Telecom Egypt и Raya, которые также фигурируют под другими брендами, в настоящее время влияют ограничения, наложенные на социальные сети и новостные платформы.

Британская телерадиокомпания BBC News и бесплатный общественный спутниковый телеканал Alhurra News, основанный в США и транслирующий новости на арабском языке жителям Ближнего Востока и Северной Африки, теперь также попали под ограничения.



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