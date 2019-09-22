23.09 15:10 MIGnews.com

В Египте забанили Facebook, BBC News и некоторые ТК

Confirmed: Facebook Messenger, BBC News and social media CDN servers restricted in #Egypt by leading providers amid demonstrations against government corruption; incident ongoing #KeepItOn



📰 https://t.co/MId8ABwkjf pic.twitter.com/ZVIZd7BhRs — NetBlocks.org (@netblocks) September 22, 2019

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Жители Египта испытывают проблемы с доступом к Facebook, Facebook Messenger и к нескольким новостным изданиям, включая BBC News, сообщает общественная организация NetBlocks в Twitter.Проблемы появились в воскресенье на фоне усиления политической напряженности после публикации видеороликов, в которых говорилось о коррупции в государстве.NetBlocks отмечает, что ранее в Египте не блокировали соцсети. Информацию NetBlocks подтверждают сообщения пользователей сетей о трудностях доступа к сервисам.На абонентов гостелекоммуникационных операторов Telecom Egypt и Raya, которые также фигурируют под другими брендами, в настоящее время влияют ограничения, наложенные на социальные сети и новостные платформы.Британская телерадиокомпания BBC News и бесплатный общественный спутниковый телеканал Alhurra News, основанный в США и транслирующий новости на арабском языке жителям Ближнего Востока и Северной Африки, теперь также попали под ограничения.