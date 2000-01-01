23.07 09:53 MIGnews.com
Израиль атаковал иранскую ракетную фабрику в Сирии
Сирийские СМИ утверждают, что Израиль атаковал ракетную фабрику, работавшую под надзором иранских специалистов в провинции Хама.
На фабрике выпускались зенитные ракеты короткого радиуса действия.
Сирийцы утверждают, что ПВО страны “остановили израильскую атаку”.
Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что не комментирует сообщений в иностранной прессе.
Атакованный завод был построен два года назад близ города Джульамдон. Речь идет о неизвестном ранее подразделении Сирийского Агентства Научных Исследований, специализирующегося на военных проектах.
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