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Израиль атаковал иранскую ракетную фабрику в Сирии 23.07 09:53   MIGnews.com

Израиль атаковал иранскую ракетную фабрику в Сирии

Сирийские СМИ утверждают, что Израиль атаковал ракетную фабрику, работавшую под надзором иранских специалистов в провинции Хама.

На фабрике выпускались зенитные ракеты короткого радиуса действия.

Сирийцы утверждают, что ПВО страны “остановили израильскую атаку”.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что не комментирует сообщений в иностранной прессе.

Атакованный завод был построен два года назад близ города Джульамдон. Речь идет о неизвестном ранее подразделении Сирийского Агентства Научных Исследований, специализирующегося на военных проектах.
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