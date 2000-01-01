23.07 09:53 MIGnews.com

Израиль атаковал иранскую ракетную фабрику в Сирии

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Сирийские СМИ утверждают, что Израиль атаковал ракетную фабрику, работавшую под надзором иранских специалистов в провинции Хама.На фабрике выпускались зенитные ракеты короткого радиуса действия.Сирийцы утверждают, что ПВО страны “остановили израильскую атаку”.Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что не комментирует сообщений в иностранной прессе.Атакованный завод был построен два года назад близ города Джульамдон. Речь идет о неизвестном ранее подразделении Сирийского Агентства Научных Исследований, специализирующегося на военных проектах.