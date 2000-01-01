Алжир: уничтожены двое палестинских ученых

Правоохранительные органы Алжира расследуют сообщения о гибели двух исследователей – 34-летнего Сулеймана Мухаммада аль-Фарра и 35-летнего врача Мухаммада Хамида аль-Банна. Они являются выходцами из расположенного в секторе Газа города Хан-Юнис. Их тела были обнаружены в квартире аль-Фарра в Зеральде – пригороде столицы.
Как сообщается, представители Палестинской автономии, узнав о произошедшем, сообщили об этом родственникам покойных.
"Расследования показало, что они задохнулись, вдохнув газ. Их отсутствие насторожило соседей, которые сообщили об этом властям. Те ворвались в квартиру, в которой проживали мужчины, и обнаружили их без признаков жизни", - цитирует телекомпания "Кан" представителя ПА.
Обстоятельства гибели палестинцев до конца неизвестны. Причина смерти – либо отравление газом, либо удар током. Несмотря на это в арабских СМИ уже сообщили об убийстве.
"У нас нет никаких подробностей. Я жду, что алжирские власти и палестинское посольство сделают все необходимое, чтобы понять, что произошло", - заявил брат аль-Банна.
В свою очередь, посольство автономии в Алжире отрицает гибель палестинских ученых.