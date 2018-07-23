Итальянца лишили водительских прав за верховую езду пьяным
Итальянская полиция отобрала у мужчины права на вождение автомобилем после того, как он ездил верхом на лошади в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили на Lenta.ru.
45-летний мужчина, изрядно выпив, решил прокатиться верхом по своему городу Ивреа и, не надежно закрепив седло, отправился на проезжую часть. Когда местные жители увидели зигзагообразный метод передвижения, они вызвали полицию. Однако, по приезду патрульных, мужчина уже свалился с лошади вместе с плохо закрепленным седлом.
Тогда полиции ничего не оставалось, как временно конфисковать средство передвижения и доставить его в полицейскую конюшню, а пьяного "водителя" в участке проверили на наличие алкоголя в крови, а после подтверждения результатов лишили водительских прав.