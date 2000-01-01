В Берлине неизвестный пытался заживо сжечь бездомных
Около берлинского вокзала Шеневайде неизвестный в ночь на понедельник, облил двух бездомных горючей жидкостью и поджег. Свидетели, находившиеся в расположенной рядом с местом происшествия закусочной, пришли и с помощью огнетушителя потушили пламя.
По информации DW, пострадавшие 47-летний и 62-летний спали, когда над ними совершили преступление. Мотивы совершившего нападение на бездомных неизвестны, однако полиция установила, что он действовал один. На данный момент его разыскивают.
В Берлине несколько раз было совершено нападение на бездомных, в том числе, дважды в 2016 году. Тогда молодые люди в большинстве сами пришли сдаваться в полицию, однако были и случаи, когда мигранты оставались безнаказанными. Отмечается, что чаще всего такими преступлениями занимается молодежь, которая не ценит жизнь людей без дома.