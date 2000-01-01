В Стамбуле задержаны 43 члена ISIS

Полиция в Стамбуле заявила о задержании 43 человек по подозрению в членстве в террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили на The Jerusalem Post.
В контртеррористическом департаменте полиции сообщили, что подозреваемые были задержаны в ходе одновременных рейдов 15 домов в Стамбуле. Подозрения выдвинуты на основе членства в тематических группах в соцсетях, поддерживающих деятельность террористической организации. Также часть из них арестовали в связи с личными контактами с людьми, участвовавшими в конфликтах на стороне ИГ.
Турция принимает участие в ликвидации террористических движений на Ближнем востоке. Так, этой зимой была развернута операция "Оливковая ветвь", которая подразумевала под собой ведение боевых действий против сторонников "Исламского государства" на территории Сирии.