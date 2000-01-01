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ЦАХАЛ проводит учения вблизи границы с Газой | Фото:23.07 20:24   MIGnews.com

ЦАХАЛ проводит учения вблизи границы с Газой

ЦАХАЛ начнет запланированные военные учения сегодня вечером в Сдероте и на территории регионального совета Шаар а-Негев, сообщает в понедельник, 23 июля The Jerusalem Post со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Военные подчеркнули, что учения были запланированы заранее в рамках военной программы 2018 года для обеспечения готовности своих сил.

В армии отметили, что время и место их проведения не связаны с оперативной обстановкой на юге страны.

Уточняется, что военные маневры будут проходить до 26 июля.
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