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В Афуле прогремел взрыв, погиб мужчина | Фото:23.07 19:38   MIGnews.com

В Афуле прогремел взрыв, погиб мужчина

В северном городе Афула сегодня днем в результате взрыва автомобиля погиб мужчина, сообщает в понедельник, 23 июля The Times of Israel.

По данным издания, взрыв прогремел на 9-й Бригадной улице, в центре города.

В пресс-службе "Маген Давид Адом" отметили, что после инцидента 40-летнего мужчину с тяжелыми ранениями госпитализировали в больницу "Эмек", где медики боролись за его жизнь. Однако спустя несколько часов они были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция подозревает, что сработала взрывчатка, установленная преступниками, и речь идет о криминальном инциденте, но не о теракте.
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