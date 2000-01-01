В Афуле прогремел взрыв, погиб мужчина

В северном городе Афула сегодня днем в результате взрыва автомобиля погиб мужчина, сообщает в понедельник, 23 июля The Times of Israel.
По данным издания, взрыв прогремел на 9-й Бригадной улице, в центре города.
В пресс-службе "Маген Давид Адом" отметили, что после инцидента 40-летнего мужчину с тяжелыми ранениями госпитализировали в больницу "Эмек", где медики боролись за его жизнь. Однако спустя несколько часов они были вынуждены констатировать его смерть.
Полиция подозревает, что сработала взрывчатка, установленная преступниками, и речь идет о криминальном инциденте, но не о теракте.