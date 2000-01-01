Репатриант, убивший своего насильника, освобожден из тюрьмы

Уточняется, что данное решение было принято комиссией по досрочному освобождению заключенных, заседание которой состоялось в тюрьме "Римоним".
По данным издания, неделю назад прокуратура отозвала возражения против досрочного освобождения 31-летнего Йонатана Хейло, который в декабре 2013 года был приговорен окружным судом в Лоде к 20 годам тюремного заключения.
Напомним, мужчина был приговорен в 2013 году к 20 годам лишения свободы. Он получил право на досрочное освобождение после того, как Верховный суд сократил восемь лет от своего первоначального приговора в 2016 году, а президент Реувен Ривлин заменил часть своего оставшегося предложения в ноябре 2017 года.
Первоначально Хейло был осужден за убийство Ярона Эйлина в прибрежном городе Нетания, после того как он неоднократно был подвержен изнасилованию, грабежу и шантажу в течение нескольких месяцев в 2010 году.
Отметим, что суд принял его сторону, поскольку он долгое время был парализован страхом перед Эйлином и совершил убийство, находясь под воздействием тяжелой психологической травмы.