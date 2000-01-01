23.07 18:07 MIGnews.com
Сотни сирийских беженцев возвращаются домой из Ливана
Сотни сирийских беженцев выезжают из Ливана в соседнюю родную страну под контролем властей Бейрута и Дамаска.
Об этом в понедельник, 23 июля сообщает The Times of Israel
со ссылкой на корреспондента AFP.
По данным издания, на восточной границе Ливана в городе Арсал собрались сотни граждан, взрослых и детей, в машинах, минифургонах и на тракторах.
Силы безопасности внимательно проверяют удостоверения личности всех желающих вернуться на родные территории после бегства от вооруженных действий.
"В понедельник утром началась добровольная репатриация около 850 сирийских беженцев", - говорится в заявлении государственного ливанского агентства NNA.
Отметим, что за последние несколько месяцев более 800 сирийцев покинули Ливан в аналогичных операциях, организованных правительствами Бейрута и Дамаска.
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