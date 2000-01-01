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Сотни сирийских беженцев возвращаются домой из Ливана | Фото:23.07 18:07   MIGnews.com

Сотни сирийских беженцев возвращаются домой из Ливана

Сотни сирийских беженцев выезжают из Ливана в соседнюю родную страну под контролем властей Бейрута и Дамаска.

Об этом в понедельник, 23 июля сообщает The Times of Israel со ссылкой на корреспондента AFP.

По данным издания, на восточной границе Ливана в городе Арсал собрались сотни граждан, взрослых и детей, в машинах, минифургонах и на тракторах.

Силы безопасности внимательно проверяют удостоверения личности всех желающих вернуться на родные территории после бегства от вооруженных действий.

"В понедельник утром началась добровольная репатриация около 850 сирийских беженцев", - говорится в заявлении государственного ливанского агентства NNA.

Отметим, что за последние несколько месяцев более 800 сирийцев покинули Ливан в аналогичных операциях, организованных правительствами Бейрута и Дамаска.
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