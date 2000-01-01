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Фото из архива 24.07 05:43   MIGnews.com

В Амстердаме началась конференция по борьбе со СПИДом

Среди гостей Международной конференции на тему борьбы со СПИДом в Амстердаме, значатся Принц Гарри, Элтон Джон, а также Кончита Вурст.

Девизом мероприятия в этом году стал: "Разрушать барьеры, возводить мосты". Помимо мировых звезд, почетным гостем конференции стала глава Международного сообщества по борьбе с ВИЧ Линда Гейл Беккер.

Кроме того, Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст возглавил движение в связи с тем, что, как известно, не первый год является носителем ВИЧ-инфекции и всеми способами пытается избегать передачи болезни другим людям.

DW сообщает, что в первый день конференции около 15 тысяч человек выявили желание принять участие.
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