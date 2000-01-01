В Амстердаме началась конференция по борьбе со СПИДом
Среди гостей Международной конференции на тему борьбы со СПИДом в Амстердаме, значатся Принц Гарри, Элтон Джон, а также Кончита Вурст.
Девизом мероприятия в этом году стал: "Разрушать барьеры, возводить мосты". Помимо мировых звезд, почетным гостем конференции стала глава Международного сообщества по борьбе с ВИЧ Линда Гейл Беккер.
Кроме того, Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст возглавил движение в связи с тем, что, как известно, не первый год является носителем ВИЧ-инфекции и всеми способами пытается избегать передачи болезни другим людям.
DW сообщает, что в первый день конференции около 15 тысяч человек выявили желание принять участие.