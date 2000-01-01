23.07 14:40 MIGnews.com
Испанские спасатели за день уберегли почти 500 мигрантов
В морской спасательной службе Испании заявили о спасении в воскресенье 447 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море из Северной Африки.
По данным службы, в воскресенье она подобрала 257 мигрантов из 20 лодок в Гибралтарском проливе. Еще 190 человек были подобраны из четырех лодок в море Альборан.
Кроме того, в субботу испанская спасательная служба приняла с лодок 329 мигрантов, пишет AP
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По данным Международной организации по миграции, с января по середину июля 18 тысяч человек прибыли в Испанию морем.
Директор Европейской пограничной службы Frontex Фабрис Леггери ранее выразил свою обеспокоенность по поводу нового маршрута беженцев в Европу - из Марокко в Испанию.
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