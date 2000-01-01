23.07 14:17 MIGnews.com

"Праща Давида" не перехватила сирийские ракеты

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20-й канал израильского ТВ сообщил о предварительных итогах расследования инцидента на Голанских высотах утром 23 июля.ЦАХАЛ сообщил, что система ПРО “Праща Давида” не перехватила сирийские ракеты СС-21 Точка, которые могли взорватьсся на территории Израиля послое того, как было установлено, что о Израиля они не долетят.Обе ракеты взорвались на сирийской территории.Если “Точки” , с боеголовками весом 500 кг взорвались в израильских населенных пунктах, ущерб мог бы быть огромным.Время полета ракеты составляет 1-1,5 минуты.ЦАХАЛ заявил, что если бы ракеты продолжили полет в Израиль, они были бы “перехвачены” , но поскольку стало ясно, что в Израиле они не взорвутся перехват был “отменен”.Ракеты “Точка” упали на сирийской территории и взорвались примерно в километре от израильской границы.Тем не менее, с учетом риска, ЦАХАЛ настаивает на том, что решение о запуске ракет перехватчиков было правильным.Следует отметить, что ракеты-перехватчики “Пращи Давида” являются самыми дорогими из всех, находящихся на вооружении израильской армии.Ракеты также не были запущены из Цфата, как сообщалось ранее, а из другого места. Местонахождение батарей “Пращи Давида” является военной тайной.