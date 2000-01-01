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В Израиле насчитали 31 тысячу рабов | Фото: Pixabay24.07 07:09   MIGnews.com

В Израиле насчитали 31 тысячу рабов

В Израиле около 31 тыс. людей находятся в той или иной "форме современного рабства". В общем антирейтинге из 167 стран, в которых используется рабский труд, Израиль занял 90-е место.

Такие результаты указаны в исследовании Global Slavery Index, которое провела австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation.

Что же касается реакции государства на эту проблему, то авторы отчета отнесли ее к BB: "Правительство отвечает на современное рабство, оказывая определенную помощь жертвам, системой уголовного правосудия, криминализирующего некоторые формы современного рабства, наличием ведомств или механизмов, координирующих этот ответ, и политикой обеспечения определенной защиты самых уязвимых перед современным рабством слоев населения".
В Израиле насчитали 31 тысячу рабов

Среди стран Европы и Центральной Азии, к которым авторы отнесли Израиль, он занял 25 место, поскольку доля тех, кто живет в условиях современного рабства в стране, составляет 3,9 на 1000 человек.

К примеру, тройку лидеров регионального антирейтинга составляют Туркменистан, Беларусь и Македония. Украина оказалась на 7 месте, Россия – на 11. Замыкают рейтинг Дания, Швеция и Люксембург.

Самыми распространенными видами рабства в регионе названы принудительный труд, принудительный брак и сексуальная эксплуатация.

В целом, исследователи насчитали в мире около 40,3 млн рабов, из которых более 70% - это женщины и девочки. Антилидер по использованию принудительного труда - Северная Корея.
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