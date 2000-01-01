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Швецию спасают от лесных пожаров 23.07 22:01   MIGnews.com

Швецию спасают от лесных пожаров

Восемь стран Евросоюза на сегодня участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. Об этом сообщает Еврокомиссия в Twitter.

"Мы помогли обеспечить рекордный уровень поддержки, чтобы помочь Швеции в борьбе с беспрецедентными лесными пожарами. На сегодня было предоставлено 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала", - говорится в сообщении.
Швецию спасают от лесных пожаров
Помощь через механизм гражданской защиты ЕС на запрос шведского правительства прислали Франция, Италия, Германия, Литва, Дания, Португалия, Польша и Австрия.

Отметим, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.
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