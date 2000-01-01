23.07 13:44 MIGnews.com
Египет уничтожил лидера ISIS на Синае
Члены террористической группировки ISIS сообщают о гибели лидера египетского отростка "Исламского государства" на Синайском полуострове – "Вилаят Синай".
На форуме джихадистов Amaq появилась информация о смерти "мученика" Абу Джафара аль-Макдеси. К сообщению было прикреплено "траурное" фото и подпись "караваны шахидов".
"Брат Абу Джафар аль-Макдеси, да примет его Аллах", - лаконично подписали снимок, размещенный Telegram-канале ISIS.
Никакие подробности ликвидации архитеррориста не приводятся. Известно лишь, что он был убит ранее в этом месяце.
Источник агентства в египетских службах безопасности подтверждает ликвидацию аль-Макдеси, отмечая, что он был убит в ходе операции в городе Шейх-Зувейд.
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