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Египет уничтожил лидера ISIS на Синае 23.07 13:44   MIGnews.com

Египет уничтожил лидера ISIS на Синае

Члены террористической группировки ISIS сообщают о гибели лидера египетского отростка "Исламского государства" на Синайском полуострове – "Вилаят Синай".

На форуме джихадистов Amaq появилась информация о смерти "мученика" Абу Джафара аль-Макдеси. К сообщению было прикреплено "траурное" фото и подпись "караваны шахидов".

"Брат Абу Джафар аль-Макдеси, да примет его Аллах", - лаконично подписали снимок, размещенный Telegram-канале ISIS.

Никакие подробности ликвидации архитеррориста не приводятся. Известно лишь, что он был убит ранее в этом месяце.

Источник агентства в египетских службах безопасности подтверждает ликвидацию аль-Макдеси, отмечая, что он был убит в ходе операции в городе Шейх-Зувейд.
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