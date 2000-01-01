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Экс-президент Банка Израиля встречался с шпионкой Кремля | Фото: Federalreserve/Flickr23.07 15:23   MIGnews.com

Экс-президент Банка Израиля встречался со шпионкой Кремля

Скандал с россиянкой Марией Бутиной, которую арестовали в США по подозрению в шпионаже в пользу Кремля, докатился до Израиля. Как сообщает агентство Reuters, бывший председатель Банка Израиля Стэнли Фишер виделся с ней в бытность вице-председателем федерального резерва США в 2015 году.

Финансист подтвердил, что действительно встречался с Александром Торшиным, который на тот момент занимал должность замглавы Центрального банка России. Мужчины обсуждали состояние российской экономики и назначение Торшина. На встрече присутствовал переводчик, но вот была ли им Бутина, Стэнли Фишер не вспомнил.

Однако анонимный источник Reuters сообщил, что данная встреча состоялась 7 апреля 2015 года и именно подозреваемая в шпионаже россиянка была переводчицей Торшина.

Стэнли Фишер возглавлял Банк Израиля с 1 мая 2005 года по 30 июня 2013 года. Его руководство было отмечено высочайшими международными рейтингами Еврейского государства, которые помогли экономике страны избежать финансового кризиса 2007-2008 годов.

Кроме него, Бутина также присутствовала на встрече с на тот момент замминистра финансов США по международным делам Натаном Шитцем.

Обе встречи были организованы Центром национальных интересов, а их целью в документах Центра указано "объединение ведущих деятелей финансовых ведомств США и России".

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил журналистам, что никаких подробностей р данных встречах у него нет.
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