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Баркат: со Стены Плача упал камень весом 100 килограмм 23.07 13:03   MIGnews.com

Баркат: со Стены Плача упал камень весом 100 килограмм

Мэр Иерусалима Нир Баркат прокомментировал инцидент у Стены Плача в Старом Городе, главной святыне иудаизма.

Баркат сказал: “Большое чудо случилось сегодня, когда камень, весящий 100 килограмм, упал рядом с молившейся женщиной, но никто не пострадал. Я намерен потребовать от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции управления древностей у Стены Плача, с тем, чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий”.
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