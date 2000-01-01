23.07 12:44 MIGnews.com

Япония недовольна конфискацией телефонов делегации

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Японское посольство в России передало в Министерство иностранных дел ноту протеста по причине того, что во время посещения Курильских островов у представителей японской правительственной делегации конфисковали спутниковые телефоны.Генсека Кабмина Есихидэ Суга сказал, что конфискация с юридической позиции неприемлема. Поэтому, Япония выразила протест и требует скорейшего возвращения конфискованных вещей.Суга назвал произошедшее прискорбным фактом.Японская делегация прилетела на Курилы чартерным рейсом 22-23 июля. Конфликт произошел из-за того, что, по российским законам, для того, чтобы ввести в страну спутниковые телефоны, нужно получить разрешение министерства связи и массовых коммуникаций. Но в Японии, где эти острова считают собственной территорией, российские законы на островах не признают действующими.