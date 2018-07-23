23.07 12:04 MIGnews.com
Массовые беспорядки в Сахнин, пять человек ранены
Во время сноса незаконного строения в арабском городе Сахнин вспыхнули массовые беспорядки.
К месту событий пришли около 200 жителей города. В ходе завязавшейся драки с полицией пять человек получили ранения.
30-летний мужчина получил тяжелое ранение головы. Еще четыре человека получили ранения средней и легкой степени тяжести.
Раненые эвакуированы в госпиталь Нагарии.
Столкновения у двухэтажного дома, подлежащего сносу продолжаются.
Двое участников беспорядков задержаны.
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