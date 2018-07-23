23.07 12:04 MIGnews.com

Массовые беспорядки в Сахнин, пять человек ранены

סכנין: פצועים בעימותים שפרצו בין תושבים לשוטרים שהגיעו לאבטח דחפורים שביצעו צו הריסה לבית באזור אל-מל בעיר @samiaah10 pic.twitter.com/ICTIAtH8Sl — חדשות עשר (@news10) July 23, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Во время сноса незаконного строения в арабском городе Сахнин вспыхнули массовые беспорядки.К месту событий пришли около 200 жителей города. В ходе завязавшейся драки с полицией пять человек получили ранения.30-летний мужчина получил тяжелое ранение головы. Еще четыре человека получили ранения средней и легкой степени тяжести.Раненые эвакуированы в госпиталь Нагарии.Столкновения у двухэтажного дома, подлежащего сносу продолжаются.Двое участников беспорядков задержаны.