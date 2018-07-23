23.07 10:29 MIGnews.com

Над Голанами сбит сирийский беспилотник

תיעוד: אזעקה בצפת ויירוט בשמי העיר @giladsho



(צילום: אושרי בוחבוט) pic.twitter.com/YoT6nE9hHt — חדשות עשר (@news10) July 23, 2018

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