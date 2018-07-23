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23.07 10:29   MIGnews.com

Над Голанами сбит сирийский беспилотник

Над кибуцем Амиад в Верхней Галилее был сбит беспилотный летательный аппарат, летевший из Сирии и нарушивший израильское воздушное пространство.

Сирены ракетной тревоги прозвучали в Цфате, на Голанских высотах и в Верхней Галилее.

Беспилотник был сбит комплексом ПРО Patriot.

Беспилотник был сбит комплексом ПРО Patriot. Официально данная информация еще не подтверждена.

Жители региона сообщают о нескольких громких взрывах.

Координаторы безопасности населенных пунктов на севере Израиля сообщают, что на израильской территории не зарегистрировано взрывов и попаданий.

Илан Шохат, мэр Цфата заявил в интервью 10-му каналу израильского ТВ: “В нашем районе была запущена ракета, раздалась серия сигналов ракетной тревоги. Мы уже в достаточной степени привыкли к подобного рода инцидентам. Некоторые жители Цфата были напуганы, но это - хорошее напоминание о том, что нужно отработать и освежить процедур действий в чрезвычайных обстоятельствах”.



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