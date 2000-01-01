Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Китай всколыхнуло мощное землетрясение, есть пострадавшие | Фото:23.06 09:35   MIGnews.com

Китай всколыхнуло мощное землетрясение, есть пострадавшие

В субботу в китайской провинции Сычуань произошло сильное землетрясение магнитудой 5,4 балла, вследствие чего уже пострадали 19 человек.

Об этом в воскресенье, 23 июня информирует The Jerusalem Post.

Согласно информации издания, 11 человек находятся в медицинских учреждениях, и еще 8 получили незначительные травмы уже выписаны из больницы.

По данным китайских властей, подземные толчки были зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь 22 июня в 22.29 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Стихии регулярно обрушиваются на Сычуань, где в результате мощного землетрясения силой 7,9 балла в 2008 году погибли десятки людей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:50
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию
10:31
Инвалиды Израиля объявили бойкот кондиционерам Торнадо
10:14
Более 400 пилотов судятся с Boeing из-за скрытия неполадок
09:51
Ганц поддерживает экономическое развитие палестинцев
09:05
ФАТХ призывает к массовым протестам против Израиля
08:36
Китай: пьяный водитель влетел в толпу людей, есть жертвы
08:22
Осквернение шабата: драка на набережной в Нетании
08:18
Иран: одна ошибка, и Америка вспыхнет как пороховая бочка
08:05
Египет и Иордания примут участие в конференции в Бахрейне
07:25
Путч в Эфиопии: начальник генштаба "застрелен"
07:06
В Кфар-Сабе появятся 500 зарядных станций для электромобилей
06:18
McDonald's повышает цены в Израиле
05:18
Сотрудничество Castro с Ким Кардашьян так и не удалось
04:18
Силой мысли: ученые изобрели уникальную управляемую руку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus