23.06 09:35 MIGnews.com
Китай всколыхнуло мощное землетрясение, есть пострадавшие
В субботу в китайской провинции Сычуань произошло сильное землетрясение магнитудой 5,4 балла, вследствие чего уже пострадали 19 человек.
Об этом в воскресенье, 23 июня информирует The Jerusalem Post
.
Согласно информации издания, 11 человек находятся в медицинских учреждениях, и еще 8 получили незначительные травмы уже выписаны из больницы.
По данным китайских властей, подземные толчки были зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь 22 июня в 22.29 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Стихии регулярно обрушиваются на Сычуань, где в результате мощного землетрясения силой 7,9 балла в 2008 году погибли десятки людей.
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