23.06 08:36 MIGnews.com
Китай: пьяный водитель влетел в толпу людей, есть жертвы
Пьяный водитель влетел на своем внедорожнике в толпу пешеходов в китайском городе Чунцин, вследствие чего 4 человека погибли на месте, и еще 10 пострадали, сообщает пресс-служба местной полиции.
По словам правоохранителей, 42-летний мужчина ехал по узкой дороге в уезде Юньян.
Кроме того, нетрезвый водитель по дороге совершил ДТП с участием еще нескольких машин и сбил на своем пути около 20 человек.
Трагедия произошла в субботу вечером.
Отмечается, что злоумышленник был задержан полицией сразу же после инцидента.
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