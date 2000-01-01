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Китай: пьяный водитель влетел в толпу людей, есть жертвы | Фото:23.06 08:36   MIGnews.com

Китай: пьяный водитель влетел в толпу людей, есть жертвы

Пьяный водитель влетел на своем внедорожнике в толпу пешеходов в китайском городе Чунцин, вследствие чего 4 человека погибли на месте, и еще 10 пострадали, сообщает пресс-служба местной полиции.

По словам правоохранителей, 42-летний мужчина ехал по узкой дороге в уезде Юньян.

Кроме того, нетрезвый водитель по дороге совершил ДТП с участием еще нескольких машин и сбил на своем пути около 20 человек.

Трагедия произошла в субботу вечером.

Отмечается, что злоумышленник был задержан полицией сразу же после инцидента.


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