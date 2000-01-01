23.06 07:25 MIGnews.com

Путч в Эфиопии: начальник генштаба "застрелен"

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Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступил с обращением к нации.Ахмед сообщил, что несколько государственных чиновников были убиты в ходе атаки “наемников” в столице провинция Ахмара Бахир Дар.Ранее правительство сообщило о “попытке путча” в Амхара.В Эфиопии отключен интернет.Жители Бахир Дар сообщают о “тяжелых боях”.Госдепартамент США сообщает о перестрелках в Аддис-Абебе.С момента прихода к власти Ахмеда в прошлом году страна встала на путь реформ, и тысячи политических заключенных были освобождены из тюрем. Одновременно с этим возобновилось межэтническое насилие, в результате которого более 2,4 миллионов человек стали беженцами.Премьер-министр заявил, что начальник генштаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен “был атакован наемниками”. По словам Абии, генерал “застрелен”, но он не рассказал никаких подробностей.По версии правительства мятежники пытались свергнуть губернатора Амхара Амбечью Мекконена. Правительство утверждает, что за вспышкой насилия стоит бывший шеф безопасности в Амхара, освобожденный из тюрьмы по амнистии.