Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Путч в Эфиопии: начальник генштаба `застрелен` 23.06 07:25   MIGnews.com

Путч в Эфиопии: начальник генштаба "застрелен"

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступил с обращением к нации.

Ахмед сообщил, что несколько государственных чиновников были убиты в ходе атаки “наемников” в столице провинция Ахмара Бахир Дар.

Ранее правительство сообщило о “попытке путча” в Амхара.

В Эфиопии отключен интернет.

Жители Бахир Дар сообщают о “тяжелых боях”.

Госдепартамент США сообщает о перестрелках в Аддис-Абебе.

С момента прихода к власти Ахмеда в прошлом году страна встала на путь реформ, и тысячи политических заключенных были освобождены из тюрем. Одновременно с этим возобновилось межэтническое насилие, в результате которого более 2,4 миллионов человек стали беженцами.

Премьер-министр заявил, что начальник генштаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен “был атакован наемниками”. По словам Абии, генерал “застрелен”, но он не рассказал никаких подробностей.

По версии правительства мятежники пытались свергнуть губернатора Амхара Амбечью Мекконена. Правительство утверждает, что за вспышкой насилия стоит бывший шеф безопасности в Амхара, освобожденный из тюрьмы по амнистии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:06
В Кфар-Сабе появятся 500 зарядных станций для электромобилей
06:18
McDonald's повышает цены в Израиле
05:18
Сотрудничество Castro с Ким Кардашьян так и не удалось
04:18
Силой мысли: ученые изобрели уникальную управляемую руку
03:19
Apple порадует мир своей новой разработкой
02:20
Борис Джонсон громко ссорился с девушкой - приехала полиция
00:04
Huawei пытается вернуть изъятое оборудование
23:10
Меган Маркл призвала забирать питомцев из приютов
22:42
Экстремальная жара ожидается в Европе
21:06
Переживший Холокост пригласил демократку посетить Освенцим
21:01
Первая медаль Израиля на Вторых Европейских Играх
20:45
ЦАХАЛ арестовал женщину, которая уклонялась от службы 12 лет
19:45
Палестинские СМИ осудили Бахрейн за предстоящую конференцию
19:25
Жуткая авария в США забрала жизни семи человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus