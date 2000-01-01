23.06 19:19 MIGnews.com

18 англичан угрожали взорвать самолет в аэропорту Бен-Гурион

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Израильские СМИ сообщают о чрезвычайном происшествии в международном аэропорту Бен-Гурион.Группа молодых британцев численностью в 18 человек, погрузившись в самолет авиакомпании British Airways сообщила, что намерена “взорвать лайнер”.Капитан воздушного судна после этого приказал выгрузить юнцов из самолета.Служба безопасности аэропорта при обыске у британцев не нашла ничего подозрительного.