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18 англичан угрожали взорвать самолет в аэропорту Бен-Гурион 23.06 19:19   MIGnews.com

18 англичан угрожали взорвать самолет в аэропорту Бен-Гурион

Израильские СМИ сообщают о чрезвычайном происшествии в международном аэропорту Бен-Гурион.

Группа молодых британцев численностью в 18 человек, погрузившись в самолет авиакомпании British Airways сообщила, что намерена “взорвать лайнер”.

Капитан воздушного судна после этого приказал выгрузить юнцов из самолета.

Служба безопасности аэропорта при обыске у британцев не нашла ничего подозрительного.


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