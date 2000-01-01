Злоумышленники осквернили еврейские кладбища в ЮАР
За последние дни на южноафриканском еврейском кладбище были разграблены могилы, что побудило мировые еврейские организации обратиться к властям с призывом усилить свою бдительность в борьбе против антисемитизма.
По данным источников, четыре могилы были повреждены на кладбище в городе Стрэнд, в 50 километрах к юго-востоку от Кейптауна.
Местная еврейская община уже подала жалобу в полицию.
Это был третий подобный инцидент за неделю после вандализма на двух других еврейских кладбищах в том же районе.
На данный момент власти выясняют, связаны ли между собой эти инциденты.
"Антисемитские инциденты в мире не прекращаются, - прокомментировал ситуацию глава Еврейского агентства "Сохнут" Ицхак Герцог. - В конце этой недели - антисемитское граффити на стене школы в Торонто и осквернение кладбища в Южной Африке. Я обращаюсь к правительствам мира и к правоохранительным органам решительно противодействовать любому проявлению антисемитизма. Еврейское агентство поддерживает еврейские общины в диаспоре и борется с угрозой антисемитизма".