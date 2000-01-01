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Злоумышленники осквернили еврейские кладбища в ЮАР | Фото:23.06 14:07   MIGnews.com

Злоумышленники осквернили еврейские кладбища в ЮАР

За последние дни на южноафриканском еврейском кладбище были разграблены могилы, что побудило мировые еврейские организации обратиться к властям с призывом усилить свою бдительность в борьбе против антисемитизма.

Об этом в воскресенье, 23 июня сообщает The Times of Israel.

По данным источников, четыре могилы были повреждены на кладбище в городе Стрэнд, в 50 километрах к юго-востоку от Кейптауна.

Местная еврейская община уже подала жалобу в полицию.

Это был третий подобный инцидент за неделю после вандализма на двух других еврейских кладбищах в том же районе.

На данный момент власти выясняют, связаны ли между собой эти инциденты.

"Антисемитские инциденты в мире не прекращаются, - прокомментировал ситуацию глава Еврейского агентства "Сохнут" Ицхак Герцог. - В конце этой недели - антисемитское граффити на стене школы в Торонто и осквернение кладбища в Южной Африке. Я обращаюсь к правительствам мира и к правоохранительным органам решительно противодействовать любому проявлению антисемитизма. Еврейское агентство поддерживает еврейские общины в диаспоре и борется с угрозой антисемитизма".


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