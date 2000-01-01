Конфликт США-Иран: саудовская авиакомпания меняет маршруты
Государственная авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Airlines заявила в воскресенье, что перенаправляет рейсы в некоторые азиатские страны, чтобы избежать воздушного пространства Ирана в условиях повышенной напряженности в Персидском заливе.
Некоторые ведущие мировые перевозчики, в том числе British Airways, Qantas и Singapore Airlines, в пятницу приостановили полеты над Ормузским проливом, поскольку напряженность между Ираном и США разгорелась из-за падения на американский беспилотник.
Немецкая авиакомпания Lufthansa и голландская авиакомпания KLM также заявили, что будут избегать региона.
Представители компании подчеркнули, что это была мера предосторожности для безопасности полетов.
Принадлежащий Саудовской Аравии новостной канал Al Arabiya сообщил, что решение авиакомпании затрагивает маршруты полетов над Оманским заливом и Ормузским проливом.
Другие региональные перевозчики Etihad и Emirates в пятницу объявили, что они также изменили свои маршруты в регионе Персидского залива.