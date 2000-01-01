23.06 12:21 MIGnews.com

Страх над Эфиопией: телохранитель убил начальника генштаба

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12-й канал израильского ТВ, со ссылкой на собственные источники в Эфиопии сообщает подробности о драматических событиях в Эфиопии.В ходе попытки переворота в Амхара телохранитель застрелил начальника генштаба эфиопской армии, губернатора провинции Амхара и его советника.По словам представителей еврейской общины в Эфиопии, фалашмура, Гондар, город в котором сосредоточено около 6 тысячи евреев, ожидающих алии в Израиль, полностью отрезан федеральными войсками от внешнего мира. Армия намерена войти в город с целью ареста участников ппоытки переворота, часть которых укрылась в Гондар.Представитель фалашмура заявил: "Мы сказали нашим людям не покидать домов, и, в худшем случае, идти в синагогу, которую мы специально оставили открытой. Там они смогут укрыться в случае стрельбы мы просим правительство Израиля спасти нас - или дать инструкции, что делать”.Источник 12-го канала продолжил: “Каждый раз, когда начинается бардак, похищают евреев. Сейчас господствует напряженная тишина, но мы видим много военных в этом районе, колонны военных машин. Интернета нет. Мы слышали выступление премьер-министра Эфиопии господина Абийи Ахмеда. Он сказал: мы сделаем все, чтобы взять ситуацию под контроль”.Абийи Ахмед выступал по государственному телевидению Эфиопии в военной форме. По словам источника, это вызвало панику среди населения: “Было страшно это видеть. мы привыкли, что он ходит в костюме. Чувство страха только усилилось”.Пресс-представитель израильского МИДа Эмануэль Нахшон заявил: “На этом этапе мы предпочитаем говорить об этом как можно меньше, но мы поддерживаем постоянную связь с израильским посольством в Аддис-Абебе. Там все в порядке. Помимо этого, мы предпочитаем не комментировать внутренние дела Эфиопии”.Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед минувшей ночью выступил с обращением к нации.Ахмед сообщил, что несколько государственных чиновников были убиты в ходе атаки “наемников” в столице провинция Ахмара Бахир Дар.Ранее правительство сообщило о “попытке путча” в Амхара.В Эфиопии отключен интернет.Жители Бахир Дар сообщают о “тяжелых боях”.Госдепартамент США сообщает о перестрелках в Аддис-Абебе.С момента прихода к власти Ахмеда в прошлом году страна встала на путь реформ, и тысячи политических заключенных были освобождены из тюрем. Одновременно с этим возобновилось межэтническое насилие, в результате которого более 2,4 миллионов человек стали беженцами.Премьер-министр заявил, что начальник генштаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен “был атакован наемниками”. По словам Абии, генерал “застрелен”, но он не рассказал никаких подробностей.По версии правительства мятежники пытались свергнуть губернатора Амхара Амбечью Мекконена. Правительство утверждает, что за вспышкой насилия стоит бывший шеф безопасности в Амхара, освобожденный из тюрьмы по амнистии.