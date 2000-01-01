23.06 11:15 MIGnews.com

Изнасилование бедуинами 13-летней не расследовали 3 месяца

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Издание Ха Коль Ха Йехуди сообщает о еще одном случае потрясающей халатности следователей и прокуратуры в отношении дел о сексуальных атаках национальных меньшинств против несовершеннолетних.Четыре месяца назад 13-летняя еврейская девочка сбежала из приюта, в котором она находилась по решению суда, с тремя 18-19 летними бедуинами. Бедуины ее жестоко изнасиловали. Их арестовали, но вскоре отпустили Прокуратура сообщила, что причиной этому стали трудности, которые она испытывает со сбором улик.Девочка находится в закрытом воспитательном учреждении министерства социальной защиты Цуфия. После того, как ее туда доставили, она набралась смелости и заявила, что готова представить следствию новые подробности об ужасном происшествии. Детали, которые готова сообщить девочка подрывают версию подозреваемых о том, что речь идет о “сексе по согласию”.Несмотря на многократные требования адвоката девочки и семьи Веред Леви, обращения в прокуратуру и к руководству воспитательного учреждения, на протяжении трех месяцев никто не озаботился тем, чтобы взять у нее показания.Ведущий дело адвокат центрального округа прокуратуры Хинд Наблуси сообщил адвокату Веред, что "займется” этим вопросом" - после чего на протяжении двух месяцев ничего не произошло. После этого судья суда по делам несовершеннолетних Ифат Гефен издала постановление с беспрецедентным требованием к прокуратуре о том, что следствие должно быть закончено в максимально короткие сроки - с учетом юного возраста и состояния пострадавшей.Несмотря на это решение, опять ничего не изменилось. Письмо с запросом адвоката Леви в прокуратуру с вопросом о том, что происходит осталось без ответа.Прокуратура, в ответ на запрос Ха Коль ха Йехуди сообщила, что поскольку за прошедшее время жертва достигла возраста 14 лет, к ней уже невозможно послать специалиста по расследованию преступлений против детей.Тем не менее, в связи с тем фактом, что показания не были сняты до достижения девочкой возраста 13 лет прокуратура сваливает всю ответственность на министерство социальной защиты: "Министерство социальной защиты является учреждением , ответственным за расследования детей, и туда следует обращаться с вопросами”. Министерство социальной защиты не замедлило выступить с ответными обвинениями: По закону, допросы детей в возрасте выше 14 лет проводятся полицией”. Полиция, в свою очередь, сообщила, что она планирует “посоветоваться” с офисом государственного прокурора.Только после того, как делом заинтересовались Ха Коль Ха Йехуди и движение Лахава домой к семье жертвы явилась следовательница из полиции. Она даже не знала, что девочка, по приказу суду, находится в закрытом учреждении для несовершеннолетних министерства социальной защиты”.