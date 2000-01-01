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Жителям Нацрат-Иллита надоела путаница с названиями | Фото:23.06 11:27   MIGnews.com

Жителям Нацрат-Иллита надоела путаница с названиями

Жители города Нацрат-Иллит, или Верхний Нацерет, на этой неделе проголосовали за изменение названия своего города, чтобы положить конец путанице с соседним арабским городом Нацерет.

Об этом пишет The Times of Israel.

На референдуме во вторник почти 80 процентов жителей проголосовали за изменение названия города на Ноф ха-Галиль, что означает на иврите "вид на Галилею". Результаты были объявлены в пятницу. Жители выбрали имя из пяти представленных общественностью вариантов, в число которых вошли также Ноф-Иллит, Кирьят-Хагалил, Неве-Иллит и Нофей-Иллит.

Комитет по присвоению имен в канцелярии премьер-министра дал зеленый свет на смену названия, хотя ранее предлагал не ставший популярным вариант "Нецер ха-Галиль".

Нацерет-Иллит - новый, по преимуществу еврейский город, построенный рядом с более крупным арабским городом Нацерет, известным как родина Иисуса.


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