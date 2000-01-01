Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











23.06 10:50   MIGnews.com

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию

Вслед за запретом русским авиакомпаниям летать в Грузию, русская сторона запретила и Грузинским перевозчикам осуществлять авиаперевозки в Россию.
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля, передает РИА Новости со ссылкой на Минтранс страны.
Официальной причиной была озвучена необходимость обеспечить безопасность гражданам и погашение долгов грузинских авиакомпаний.
Приостановка полетов продлится до того, как российская сторона получит программы авиационной безопасности авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines, результаты их аудита, а также до полного погашения долга. В министерстве добавили, что грузинскую сторону об этом уже уведомили.
Накануне указ о запрете полетов в Грузию с этого дня подписал президент России Владимир Путин.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways после решения российских властей о приостановке прямых авиарейсов между странами предлагает пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва.
«Согласно заявлению министерства транспорта России, запрет будет действовать и на грузинские авиакомпании. В случае если запрет будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва»,- говорится в заявлении авиакомпании.
Кроме Georgian Airways, прямые рейсы в Россию осуществляет еще одна грузинская авиакомпания — MyWay Airlines. Она летает в аэропорт Жуковский. Компания пока не прокомментировала ситуацию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:31
Инвалиды Израиля объявили бойкот кондиционерам Торнадо
10:14
Более 400 пилотов судятся с Boeing из-за скрытия неполадок
09:51
Ганц поддерживает экономическое развитие палестинцев
09:35
Китай всколыхнуло мощное землетрясение, есть пострадавшие
09:05
ФАТХ призывает к массовым протестам против Израиля
08:36
Китай: пьяный водитель влетел в толпу людей, есть жертвы
08:22
Осквернение шабата: драка на набережной в Нетании
08:18
Иран: одна ошибка, и Америка вспыхнет как пороховая бочка
08:05
Египет и Иордания примут участие в конференции в Бахрейне
07:25
Путч в Эфиопии: начальник генштаба "застрелен"
07:06
В Кфар-Сабе появятся 500 зарядных станций для электромобилей
06:18
McDonald's повышает цены в Израиле
05:18
Сотрудничество Castro с Ким Кардашьян так и не удалось
04:18
Силой мысли: ученые изобрели уникальную управляемую руку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus