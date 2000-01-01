23.06 10:50 MIGnews.com

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию

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Вслед за запретом русским авиакомпаниям летать в Грузию, русская сторона запретила и Грузинским перевозчикам осуществлять авиаперевозки в Россию.Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля, передает РИА Новости со ссылкой на Минтранс страны.Официальной причиной была озвучена необходимость обеспечить безопасность гражданам и погашение долгов грузинских авиакомпаний.Приостановка полетов продлится до того, как российская сторона получит программы авиационной безопасности авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines, результаты их аудита, а также до полного погашения долга. В министерстве добавили, что грузинскую сторону об этом уже уведомили.Накануне указ о запрете полетов в Грузию с этого дня подписал президент России Владимир Путин.Грузинская авиакомпания Georgian Airways после решения российских властей о приостановке прямых авиарейсов между странами предлагает пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва.«Согласно заявлению министерства транспорта России, запрет будет действовать и на грузинские авиакомпании. В случае если запрет будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва»,- говорится в заявлении авиакомпании.Кроме Georgian Airways, прямые рейсы в Россию осуществляет еще одна грузинская авиакомпания — MyWay Airlines. Она летает в аэропорт Жуковский. Компания пока не прокомментировала ситуацию.