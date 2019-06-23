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Более 400 пилотов судятся с Boeing из-за скрытия неполадок | Фото:23.06 10:14   MIGnews.com

Более 400 пилотов судятся с Boeing из-за скрытия неполадок

Более 400 пилотов подали групповой иск против Boeing, обвиняя компанию в намеренном "беспрецедентном сокрытии" конструктивных недостатков" самолета.

Об этом сообщает в воскресенье, 23 июня сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.

Согласно заявлению истцов, пилоты учились летать на 737 MAX, но на данный момент полеты это модели приостановлены, вследствие чего они понесли убытки и оказались в сложной ситуации из-за потери работы.

Однако имя инициатора группового иска не публикуется из-за возможной "расправы со стороны Boeing".

По его словам, Boeing "участвовал в беспрецедентном сокрытии известных конструктивных недостатков MAX, что, как и ожидалось, привело к крушению двух самолетов MAX и последующей приостановке полетов всех самолетов MAX по всему миру".

Известно, что жалоба будет рассмотрена в суде Чикаго. Слушания по этому делу назначены на 21 октября 2019 года.


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