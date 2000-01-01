23.05 09:52 MIGnews.com

COVID-19: в мире побит суточный рекорд

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В мире зарегистрировано самое большое суточное количество новых случаев заражения смертоносным коронавирусом COVID-19 — 107 716 человек.Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.Так, по состоянию на утро 23 мая в мире зафиксировано 5 304 355 инфицированных, 340 004 жертв, 2 158 587 выздоровевших.CША продолжают занимать первое место в таблице по количеству зараженных – 1 645 094 человек, 97 647 жертв, 403 201 выздоровевших.На втором месте – Бразилия: 332 382 инфицированных, 21 116 жертв, 135 430 выздоровевших.На третьем – Россия: 326 448 инфицированных, 3 249 летальных случаев, 99 825 выздоровевших.