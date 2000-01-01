23.05 16:16 MIGnews.com

В Украине – 20580 зараженных COVID-19, 605 жертв

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В Украине увеличилось количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии заболевания Совета национальной безопасности страны.По данным СНБО, всего по состоянию на 23 мая, в Украине зафиксировано 20580 инфицированных. За последние сутки было зарегистрировано 432 новых случаев заражения.Скончались от коронавируса 605 человек. Выздоровевшими на сегодняшний день считаются 6929 украинцев.• Черновицкая область – 2964 зараженных (+59 за сутки), 122 жертвы (+3), 782 выздоровевших.• Киев – 2569 зараженных (+47 за сутки), 58 жертв, 351 выздоровевших.• Киевская область – 1 375 зараженных (+31 за сутки), 30 жертв, 275 выздоровевших.• Ровненская область – 1368 зараженных (+45 за сутки), 30 жертв, 543 выздоровевших.• Львовская область – 1285 зараженных (+45 за сутки), 33 жертвы, 259 выздоровевших.• Ивано-Франковская область – 1274 зараженных (+6), 73 жертвы, 625 выздоровевших.• Тернопольская область –1108 зараженных (+3), 24 жертвы, 758 выздоровевших.• Закарпатская область – 1042 зараженных (+39), 26 жертв, 263 выздоровевших.• Харьковская область – 892 зараженных (+26), 36 жертв, 208 выздоровевших.• Днепропетровская область – 865 зараженных (+6), 16 жертв, 188 выздоровевших.• Винницкая область – 853 зараженных (+29), 15 жертв, 465 выздоровевших.• Одесская область – 821 зараженный (+7), 14 жертв, 120 выздоровевших.• Волынская область – 759 зараженных (+19), 22 жертвы, 182 выздоровевших.• Житомирская область – 618 зараженных (+11), 13 жертв, 284 выздоровевших.• Кировоградская область – 466 зараженных (+6), 22 жертв, 356 выздоровевших.• Запорожская область – 403 зараженных (+2), 12 жертв, 226 выздоровевших.• Черкасская область – 387 зараженных (+4), 16 жертв, 232 выздоровевших.• Хмельницкая область – 329 зараженных (+30), 9 жертв, 89 выздоровевших.• Николаевская область – 280 зараженных (+3), 7 жертв, 117 выздоровевших.• Полтавская область – 266 зараженных, 11 жертв, 219 выздоровевших.• Херсонская область – 177 зараженных (+4), 2 жертвы, 139 выздоровевших.• Сумская область – 166 зараженных, 4 жертвы, 112 выздоровевших.• Донецкая область – 143 зараженных (+2), 4 жертвы, 57 выздоровевших.• Черниговская область – 127 зараженных (+8), 6 жертв, 46 выздоровевших.• Луганская область – 43 зараженных, 0 жертв, 33 выздоровевших.