23.05 20:02 MIGnews.com

Наркотики вышибли ему мозги: друзья об убийце Майи Вишняк

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13-й канал израильского ТВ опубликовал новую информацию об убийстве Майи Вишняк в Рамат-Гане на прошлой неделе.Никто не знает, что произошло между Майей и ее другом, Амитом Альмогом в последние часы ее жизни. Единственный человек, которому известны ответ - сам Амит, убийца Майи.Амит был другом Майи всего несколько месяцев, Несмотря на это, он даже ночевал в ее доме. В прошлые выходные все также было совершенно нормально. Шира, сестра Майи и самый близкий ей человек говорит: “В шабат в обед она перекусила у бабушки, и ушла от нее в два час дня. Мы пытались ей позвонить, но ответа уже не было”.Подруги говорят: “Мы бы предпочли о нем не говорить. Он малоинтересен”.Амит и Майя вместе находились в доме матери Амита. В шесть часов вечера он ее задушил. Когда мать пришла домой, он пытался ей рассказать о том, что Майя “спит” - а потом атаковал ее с ножом. Матери удалось его остановить, рассказывая, как она его любит. После этого приехала полиция.Амит ходил в школу Охель Шем в Рамат-Гане. Он не пошел в армию из-за проблем со здоровьем. Его друг, Эрез, рассказывает: "Это был тихий, стеснительный мальчик, который не мог найти себе места в жизни”.Далее Эрез добавляет: “Кислота, галлюциногены, самые тяжелые наркотики - он все принимал. Наркотики вышибли ему мозги, и он не мог себя найти. Я начал осознавать, что он катится по наклонной”. Эрез утверждает, что рассказал о проблемах с наркотиками матери Амита и та ответила: Да, я знаю, я этим занимаюсь, ничего не могу поделать с этим”.Адвокат Амита, Орит Хайюн говорит: "Это были обычные, взаимные, не обсессивные отношения молодых людей. Нет никаких признаков насилия, издевательств, атак. Его попытка задушить, зарезать мать указывает на то, что речь не идет о классическом случае насилия между партнерами, но, скорее, о серьезном изменении состояния сознания, который взорвался и направил гнев против тех, кто его любил”.Обвиняемый в убийстве первоначально рассказал на допросах в полиции о том, что “слышал голоса”. “Голоса” “приказали убить” его возлюбленную, Майю Вишняк - и он подчинился.Адвокат обвиняемого, Элад Рат, заявил, что состояние душевного здоровья его подзащитного “плохое”, и что это могло сыграть роль в убийстве.Представитель полиции сообщил, что когда подозреваемого доставили на станцию полиции он вышел из себя, стал неуправляемым и атаковал полицейских. Из-за этого, несмотря на то, что он был задержан в 9 часов вечера, допрос начался только в три часа ночи - после того, как арестованный успокоился.