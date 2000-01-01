23.05 19:07 MIGnews.com
Два сотрудника полиции ранены в арабском городе Арара
В субботу, 23 мая, в северном арабском городе Арара произошла стрельба, в результате которой два сотрудника полиции получили легкие ранения.
Они были ранены после прибытия на место происшествия.
Житель города также пострадал в результате инцидента.
Ранее сообщалось
, что на юге Тель-Авива произошло нападение на 30-летнего мужчину.
В частности, неизвестные ранили мужчину на улице Бегин ножом. На место происшествия прибыли медики и госпитализировали пострадавшего в больницу "Ихилов".
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