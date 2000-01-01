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Иран вновь открывает предприятия и святыни | Фото:23.05 18:44   MIGnews.com

Иран вновь открывает предприятия и святыни

Иран в субботу, 23 мая, перешел к открытию предприятий, религиозных и культурных объектов на фоне ослабления ограничений во время пандемии коронавируса.

Музеи и исторические места должны открыться в воскресенье, чтобы совпасть с празднованием Ид, который отмечает конец мусульманского священного месяца Рамадана, заявил президент страны Хасан Рухани по государственному телевидению.

Святыни, некоторые из которых стали центральными пунктами эпидемии коронавируса в Иране, вновь откроются в понедельник, добавил он.

На прошлой неделе Рухани сказал, что святыни будут открыты три часа утром и три часа днем.

Все рабочие в стране вернутся на работу в следующую субботу, сказал Рухани.


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