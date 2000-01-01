23.05 18:44 MIGnews.com

Иран вновь открывает предприятия и святыни

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Иран в субботу, 23 мая, перешел к открытию предприятий, религиозных и культурных объектов на фоне ослабления ограничений во время пандемии коронавируса.Музеи и исторические места должны открыться в воскресенье, чтобы совпасть с празднованием Ид, который отмечает конец мусульманского священного месяца Рамадана, заявил президент страны Хасан Рухани по государственному телевидению.Святыни, некоторые из которых стали центральными пунктами эпидемии коронавируса в Иране, вновь откроются в понедельник, добавил он.На прошлой неделе Рухани сказал, что святыни будут открыты три часа утром и три часа днем.Все рабочие в стране вернутся на работу в следующую субботу, сказал Рухани.