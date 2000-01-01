23.05 15:26 MIGnews.com
Египет атаковал боевиков на Северном Синае: 21 погибший
Силы безопасности Египта атаковали боевиков на Северном Синае, которые, по словам министерства внутренних дел, планировала нападения на праздник Ид, отмечающий окончание Рамадана.
В результате погиб 21 боевик, лояльный "Исламскому государству" (ISIS), сообщило государственное телевидение страны в субботу, 23 мая.
Согласно сообщению министерства, в котором не указывается дата операции, были ранены два офицера Египта в ходе перестрелки.
Ид начинается в воскресенье. Боевики действуют в северной части Синайского полуострова.
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