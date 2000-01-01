23.05 15:26 MIGnews.com

Египет атаковал боевиков на Северном Синае: 21 погибший

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Силы безопасности Египта атаковали боевиков на Северном Синае, которые, по словам министерства внутренних дел, планировала нападения на праздник Ид, отмечающий окончание Рамадана.В результате погиб 21 боевик, лояльный "Исламскому государству" (ISIS), сообщило государственное телевидение страны в субботу, 23 мая.Согласно сообщению министерства, в котором не указывается дата операции, были ранены два офицера Египта в ходе перестрелки.Ид начинается в воскресенье. Боевики действуют в северной части Синайского полуострова.