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Египет атаковал боевиков на Северном Синае: 21 погибший | Фото:23.05 15:26   MIGnews.com

Египет атаковал боевиков на Северном Синае: 21 погибший

Силы безопасности Египта атаковали боевиков на Северном Синае, которые, по словам министерства внутренних дел, планировала нападения на праздник Ид, отмечающий окончание Рамадана.

В результате погиб 21 боевик, лояльный "Исламскому государству" (ISIS), сообщило государственное телевидение страны в субботу, 23 мая.

Согласно сообщению министерства, в котором не указывается дата операции, были ранены два офицера Египта в ходе перестрелки.

Ид начинается в воскресенье. Боевики действуют в северной части Синайского полуострова.


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