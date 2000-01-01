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Стрельба на военной базе США: подробности | Фото:23.05 13:44   MIGnews.com

Стрельба на военной базе США: подробности

Мужчина, открывший огонь возле базы ВМС США в городе Корпус-Кристи, поддерживал радикальные исламистские течения.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность экстремистов в сети.

Стрелком оказался 20-летний Адам Салим Альсахли. Его убили во время перестрелки возле военной базы. Уточняется, что он выступал с поддержкой неназванного члена группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

Также он поддерживал "многочисленных радикальных проповедников" из Саудовской Аравии, о чем свидетельствуют публикации на страницах в социальных сетях, которые предположительно ему принадлежали.

Что примечательно, официальный представитель ФБР Лия Гривс подтвердила, что атака имеет отношение к терроризму. Нападение произошло в четверг, 21 мая, в результате чего была ранена военнослужащая ВМС США.


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