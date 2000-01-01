23.05 14:26 MIGnews.com

В России – 3388 жертв COVID-19, 335882 зараженных

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По состоянию на 23 мая, в Российской Федерации зафиксировано 9434 новых случаев заражения смертоносным коронавирусом COVID-19.Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.Таким образом, общее число зараженных за весь период пандемии достигло 335 882, около 100 тысяч выздоровели.Более того, за последние сутки скончались 139 пациентов, таким образом число жертв коронавируса в РФ достигло 3388.Россия продолжает занимать второе место по всему миру по показателю распространения COVID-19.• Москва – 67• Московская область – 12• Омская область – 9• Санкт-Петербург – 6• Республика Дагестан – 5• Красноярский край – 3• Нижегородская область – 3• Калужская область – 2• Ставропольский край – 2• Саратовская область – 2• Свердловская область – 2• Ханты-Мансийский АО – 2• Забайкальский край – 2• Владимирская область – 1• Воронежская область – 1• Ивановская область – 1• Тверская область – 1• Вологодская область – 1• Калининградская область – 1• Республика Адыгея – 1• Краснодарский край – 1• Волгоградская область – 1• Республика Северная Осетия – Алания – 1• Чеченская Республика – 1• Республика Мордовия – 1• Республика Татарстан – 1• Пермский край – 1• Кировская область – 1• Самарская область – 1• Иркутская область – 1• Новосибирская область – 2• Приморский край – 1• Хабаровский край – 1• Чукотский автономный округ – 1.