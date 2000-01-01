В России – 3388 жертв COVID-19, 335882 зараженных

По состоянию на 23 мая, в Российской Федерации зафиксировано 9434 новых случаев заражения смертоносным коронавирусом COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом, общее число зараженных за весь период пандемии достигло 335 882, около 100 тысяч выздоровели.
Более того, за последние сутки скончались 139 пациентов, таким образом число жертв коронавируса в РФ достигло 3388.
Россия продолжает занимать второе место по всему миру по показателю распространения COVID-19.
Число жертв по регионам за сутки:
• Москва – 67
• Московская область – 12
• Омская область – 9
• Санкт-Петербург – 6
• Республика Дагестан – 5
• Красноярский край – 3
• Нижегородская область – 3
• Калужская область – 2
• Ставропольский край – 2
• Саратовская область – 2
• Свердловская область – 2
• Ханты-Мансийский АО – 2
• Забайкальский край – 2
• Владимирская область – 1
• Воронежская область – 1
• Ивановская область – 1
• Тверская область – 1
• Вологодская область – 1
• Калининградская область – 1
• Республика Адыгея – 1
• Краснодарский край – 1
• Волгоградская область – 1
• Республика Северная Осетия – Алания – 1
• Чеченская Республика – 1
• Республика Мордовия – 1
• Республика Татарстан – 1
• Пермский край – 1
• Кировская область – 1
• Самарская область – 1
• Иркутская область – 1
• Новосибирская область – 2
• Приморский край – 1
• Хабаровский край – 1
• Чукотский автономный округ – 1.