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В Беларуси похоронены останки 1214 жертв Холокоста | Фото:23.05 15:08   MIGnews.com

В Беларуси похоронены останки 1214 жертв Холокоста

Останки более 1000 жертв Холокоста, которые были обнаружены в братской могиле во время строительных работ в южном белорусском городе в начале этого года, были похоронены в среду.

Об этом в четверг, 23 мая сообщает The Times of Israel.

До второй мировой войны в Беларуси проживала большая и активная еврейская община, и обнаружение останков 1214 человек в январе потрясло многих.

Останки были похоронены в 120 гробах, украшенных звездой Давида, на кладбище за городом, где присутствовали городские власти, лидеры еврейской общины и дипломаты.

Похороны проводились добровольцами из еврейской поисково-спасательной организации ZAKA под наблюдением местного раввина ХАБАДа.

Брест был одним из первых городов Советского Союза, подвергшихся нападению нацистской Германии и попавших в руки Германии в июле 1941 года.

Как и в других странах Восточной Европы, нацистская администрация создала еврейское гетто. По оценкам, там находилось 28 000 человек, пока они не были убиты в октябре 1942 года.

Судьба остальных остается неизвестной.


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