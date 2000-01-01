23.05 15:08 MIGnews.com
В Беларуси похоронены останки 1214 жертв Холокоста
Останки более 1000 жертв Холокоста, которые были обнаружены в братской могиле во время строительных работ в южном белорусском городе в начале этого года, были похоронены в среду.
Об этом в четверг, 23 мая сообщает The Times of Israel
.
До второй мировой войны в Беларуси проживала большая и активная еврейская община, и обнаружение останков 1214 человек в январе потрясло многих.
Останки были похоронены в 120 гробах, украшенных звездой Давида, на кладбище за городом, где присутствовали городские власти, лидеры еврейской общины и дипломаты.
Похороны проводились добровольцами из еврейской поисково-спасательной организации ZAKA под наблюдением местного раввина ХАБАДа.
Брест был одним из первых городов Советского Союза, подвергшихся нападению нацистской Германии и попавших в руки Германии в июле 1941 года.
Как и в других странах Восточной Европы, нацистская администрация создала еврейское гетто. По оценкам, там находилось 28 000 человек, пока они не были убиты в октябре 1942 года.
Судьба остальных остается неизвестной.
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