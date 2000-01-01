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Яир Нетаниягу подал жалобу на сотрудника полиции | Фото: Twitter23.05 08:15   MIGnews.com

Яир Нетаниягу подал жалобу на сотрудника полиции

Сын премьер-министра Яир Нетаниягу подал в полицию жалобу на ведущего следователя, который ответственен за возбуждение уголовного дела в отношении его отца.

Об этом в четверг, 23 мая сообщает The Times of Israel.

В жалобе, подданной на прошлой неделе, утверждается, что Мэнни Ицхаки, бывший начальник следственного и разведывательного отдела антикоррупционного подразделения полиции Лахав 433, распорядился провести слежку за семьей главы правительства, когда он еще не был подозреваемым в так называемом деле 1000.

Яир Нетаниягу также сказал, что информация, собранная полицией во время слежки за его отцом, была использована для того, чтобы связаться с Хадасом Кляйном, помощником израильского голливудского продюсера Арнона Милчана - ключевой фигурой в деле 1000.

По данным издания, полиция все еще изучает этот вопрос и пока не приняла решение о необходимости расследования.


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