Яир Нетаниягу подал жалобу на сотрудника полиции

В жалобе, подданной на прошлой неделе, утверждается, что Мэнни Ицхаки, бывший начальник следственного и разведывательного отдела антикоррупционного подразделения полиции Лахав 433, распорядился провести слежку за семьей главы правительства, когда он еще не был подозреваемым в так называемом деле 1000.
Яир Нетаниягу также сказал, что информация, собранная полицией во время слежки за его отцом, была использована для того, чтобы связаться с Хадасом Кляйном, помощником израильского голливудского продюсера Арнона Милчана - ключевой фигурой в деле 1000.
По данным издания, полиция все еще изучает этот вопрос и пока не приняла решение о необходимости расследования.