23.05 07:23 MIGnews.com

Волна жары: все рекорды будут побиты

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Метеорологическая служба Израиля опубликовала прогнозы на ближайшие два дня.Всю страну накроет волна страшной жары. Погода будет характеризоваться очень высокой температурой воздуха и экстремальной сухостью. В конце недели температура воздуха снизится - но будет все равно выше, чем обычно в это время года.Уже вчера, 22 мая, сильная жара обрушилась на Ха-Шфела, где температура составила 37-40 градусов, северный Негев и Иорданскую долину, где температура достигала 42-44 градусов. В прибрежной полосе температура составила 32-34 градуса.Это было лишь началом волны жара. В следующие два дня метеорологи обещают 38-40 градусов в горных районах и до 45 градусов в прибрежной полосе, в Иорданской долине и районе Мертвого моря. Метеорологическая служба предупреждает об очень высокой вероятности возникновения пожаров.Директор климатического отделения метеорологической службы доктор Амос Порат говорит, что уровень температурных аномалий можно будет оценить только после того, как волна жары закончится, но уже сейчас можно сделать предварительные оценки.Доктор Порат указывает на то, что затяжные периоды жары не характерны для периода мая-июня, и что период жары наступает и проходит стремительно - максимум за 36 часов.Метеорологи предсказывают, что в пятницу, 24 мая, практически на всей территории страны температура воздуха превысит 40 градусов. Во второй половине дня начнется перелом в погоде , усилятся западные ветры - но все еще будет значительно жарче, чем обычно. На юге Израиля ожидаются печаные бури. Значительное понижение температуры ожидается в субботу, 25 мая. Несмотря на это, высокий уровень температуры воздуха сохранится, в особенности в горах и во внутренних районах страны.Сегодня, 23 мая, ожидается, что температура воздуха в Иерусалиме составит 32 градуса, в Тель-Авиве - 39, в Хайфе - 39, в Цфате - 36, в Кацрин -41, в Тверии - 44, Нацерете - 40, в Афуле - 43, Бейт-шеан - 44, Лоде - 42, Ашдоде - 32, Айн геди - 44, Беэр-Шеве - 44, Мицпе-Рамон - 38, Эйлате - 45.