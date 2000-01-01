Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Португалии арестовали израильтянина, торговавшего людьми | Фото:23.05 21:41   MIGnews.com

В Португалии арестовали израильтянина, торговавшего людьми

Согласно заявлению полиции, вчера в Португалии был арестован израильтянин, разыскиваемый Колумбией за торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними.

Полиция гражданской полиции Испании Гвардиа сообщает, что полиция арестовала 45-летнего Асси Бен-Моша близ Лиссабона, когда у него были обнаружены поддельные израильские документы. Он подозревается в том, что управлял "похожим на бункер" отелем в Таганге, колумбийской рыбацкой деревне, которая стала популярной среди туристов, где молодые женщины и несовершеннолетние девочки подвергаются сексуальной эксплуатации, говорится в заявлении.

Власти Колумбии депортировали Моша, которого местные СМИ называли "дьяволом Таганги", в 2017 году, потому что он считался угрозой общественному порядку. Недавно они выдали международный ордер на арест Моша через Интерпол за торговлю наркотиками, отмывание денег и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Испанская полиция подозревает, что Мош некоторое время скрывался на испанском праздничном острове Ибица, а затем в Барселоне, прежде чем его арестовали в Португалии в начале этой недели.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:20
Prada откажется от натурального меха животных
23:16
Монахи Гримбергена возродили пивоварню через 200 лет
22:19
Голограмма Уитни Хьюстон "даст" концерт
21:21
Лицман обвинил полицию в жестокости к ребенку с аутизмом
21:10
Нетаниягу поручил обратиться за "немедленной" помощью
20:30
"Из-за Либермана": Нетаниягу готов к повторным выборам
19:33
13 канал: Пожар почти полностью уничтожил Мево-Модиим
19:04
На сотрудников "Кан" напал рабочий на стройке в Явне
18:43
Немецкий дипломат отправился в Иран для переговоров
18:18
Нетаниягу поздравил Нарендру Моди с переизбранием
18:02
В Аргентине был сильно избит мужчина из-за кипы
17:21
Союз правых партий требует корпуса для религиозных солдат
17:02
Недалеко от поселения Мево-Модиим вспыхнул крупный пожар
16:45
Премьер-министр Швеции обещает повысить безопасность евреев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus