23.05 21:41 MIGnews.com

В Португалии арестовали израильтянина, торговавшего людьми

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Согласно заявлению полиции, вчера в Португалии был арестован израильтянин, разыскиваемый Колумбией за торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними.Полиция гражданской полиции Испании Гвардиа сообщает, что полиция арестовала 45-летнего Асси Бен-Моша близ Лиссабона, когда у него были обнаружены поддельные израильские документы. Он подозревается в том, что управлял "похожим на бункер" отелем в Таганге, колумбийской рыбацкой деревне, которая стала популярной среди туристов, где молодые женщины и несовершеннолетние девочки подвергаются сексуальной эксплуатации, говорится в заявлении.Власти Колумбии депортировали Моша, которого местные СМИ называли "дьяволом Таганги", в 2017 году, потому что он считался угрозой общественному порядку. Недавно они выдали международный ордер на арест Моша через Интерпол за торговлю наркотиками, отмывание денег и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.Испанская полиция подозревает, что Мош некоторое время скрывался на испанском праздничном острове Ибица, а затем в Барселоне, прежде чем его арестовали в Португалии в начале этой недели.