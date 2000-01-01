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Нетаниягу поручил обратиться за `немедленной` помощью | Фото:23.05 21:10   MIGnews.com

Нетаниягу поручил обратиться за "немедленной" помощью



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил министерству иностранных дел обратиться к соседним странам за "немедленной" помощью в тушении сотен пожаров, которые разрушили десятки домов и вынудили эвакуировать около 3500 человек.

Нетаниягу не уточнил, к каким странам Израиль обратится, но высокопоставленный чиновник из Министерства пожарной охраны ранее заявил, что они могут обратиться за помощью к Кипру, Греции и Хорватии.

Несколькими часами ранее министр общественной безопасности Гилад Эрдан провел ситуационную оценку и поручил органам пожарной охраны подготовиться к возможности объявления чрезвычайного положения в стране, а температура воздуха в пятницу, как ожидается, превысит 38 градусов по всей стране. Позднее Эрдан сообщил 12-му каналу новостей, что, за исключением нескольких пожаров возле Газы, вызванных поджогами, до сих пор не было никаких признаков поджога.

По словам пресс-секретаря, пожарные еще не получили контроль над большинством пожаров.


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