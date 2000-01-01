23.05 19:04 MIGnews.com

На сотрудников "Кан" напал рабочий на стройке в Явне

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Члены съемочной группы, работающей на израильскую национальную телекомпанию "Кан", подверглись нападению со стороны строителя во время съемок на месте недавней катастрофы в городе Явне, в результате которой погибли четыре человека.Кан отправил на место недавнего происшествия репортера и оператора для расследования.Во время съемок на строительной площадке, репортер Юваль Агасси и оператор подверглись нападению со стороны рабочего, который потребовал, чтобы они ушли. Рабочий пытался помешать им снимать, даже после того, как они объяснили цель своего визита. Затем работник напал на них, заставив их вызвать полицию, которая начала расследование инцидента.