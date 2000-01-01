23.05 18:12 MIGnews.com

В Израиле бушуют пожары

השריפה באזור יכיני (מ.א שער הנגב). טרקטורים מנסים להציל את שדה החיטה או מה שנותר ממנו. עדיין אין אישור כבאות לכך שמדובר בבלון תבערה pic.twitter.com/2rEodlAaGa — matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri) 23 мая 2019 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В четверг, 23 мая, по всему Израилю вспыхивают пожары, вынуждая жителей нескольких общин покинуть свои дома и блокируя основные дороги. По словам официального представителя Magen David Adom Заки Хеллера, около 22 человек были госпитализированы после отравления дымом, в том числе 2 в состоянии средней тяжести.Пожары охватили некоторые поселения. Общины Кфар-Даниэль, Мево-Модиим и Гимзо были эвакуированы, а трасса 443, ключевая дорога, связывающая Тель-Авив и Иерусалим, была закрыта. Свидетели говорят, что в Мево Модиим и кибуце Харел горят дома. Нога, жительница Харела, рассказала на сайте новостей Маарив: "Самое главное, что с детьми все в порядке. Все в порядке. Я никогда не испытывал ничего подобного за всю свою жизнь в кибуце."Она сказала, что жителей "увозят в соседние деревни". "Я надеюсь, что мой дом в порядке. Я понимаю, что несколько домов были повреждены". Глава пожарно-спасательной службы вызвал всех пожарных в центральном регионе в свете большого количества пожаров.Рядом с городом Бейт-Шемеш, к юго-западу от Иерусалима, власти подключили шесть пожарных самолетов, чтобы помочь погасить возгорания. Воздушные силы работали с наземными спасательными командами.Перед праздником Лаг ба-Омер, который начался в среду вечером, разрешения на разжигание костра были ограничены с учетом погодных условий. Температура достигла 37 ° C в Тель-Авиве и 43 ° C в Беэр-Шеве в Негеве. Однако некоторые возгорания списывают на костры, затушенные ненадлежащим образом.На Западном берегу полиция эвакуировала около 30 семей из своих домов в поселении Бейт-Хагай. Представитель Регионального совета Хар-Хеврона, муниципалитета на юге Западного берега, где находится Бейт-Хагай, сказал, что пожарные смогли сдержать пламя и не дать ему распространиться на жилые территории.Считается, что несколько пожаров на юге, около Газы, были вызваны зажигательными устройствами, выпущенными из анклава.Начальник пожарной охраны Южного округа Шмулик Фридман говорит, что власти планирует обратиться к Кипру, Греции и Хорватии для помощи с пожарами. Фридман заявил, общественному вещателю КАН, что Израиль может попросить страны отправить пожарные самолеты, чтобы помочь местным аварийным командам.