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В Аргентине был сильно избит мужчина из-за кипы | Фото:23.05 18:02   MIGnews.com

В Аргентине был сильно избит мужчина из-за кипы

Мужчина в кипе был избит и подвергся антисемитским оскорблениям на улице в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Нападение на Эли Чамена произошло в пятницу вечером после субботнего богослужения в синагоге Микдаш Йосеф в районе Палермо Буэнос-Айреса. Чамен, бизнесмен и отец шестерых детей, упал на землю после удары по лицу, в следствии чего сломал руку. Он получил медицинскую помощь в местной больнице, а затем подал заявление в полицию, а также в еврейский политический центр DAIA.

Чамен сообщил местным СМИ, что люди, которые были свидетелями нападения, смеялись или просто проходили мимо.

Антисемитские инциденты в Аргентине выросли на 14 процентов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, согласно отчету DAIA, самой последней национальной статистике. Инциденты антисемитизма в Интернете составили 88 процентов от общего количества в 2017 году, почти вдвое больше, чем 47 процентов в 2014 году.


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