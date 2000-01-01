23.05 18:02 MIGnews.com

В Аргентине был сильно избит мужчина из-за кипы

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Мужчина в кипе был избит и подвергся антисемитским оскорблениям на улице в Буэнос-Айресе, Аргентина.Нападение на Эли Чамена произошло в пятницу вечером после субботнего богослужения в синагоге Микдаш Йосеф в районе Палермо Буэнос-Айреса. Чамен, бизнесмен и отец шестерых детей, упал на землю после удары по лицу, в следствии чего сломал руку. Он получил медицинскую помощь в местной больнице, а затем подал заявление в полицию, а также в еврейский политический центр DAIA.Чамен сообщил местным СМИ, что люди, которые были свидетелями нападения, смеялись или просто проходили мимо.Антисемитские инциденты в Аргентине выросли на 14 процентов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, согласно отчету DAIA, самой последней национальной статистике. Инциденты антисемитизма в Интернете составили 88 процентов от общего количества в 2017 году, почти вдвое больше, чем 47 процентов в 2014 году.