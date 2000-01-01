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В Иудеи полыхают пожары: есть пострадавшие | Фото:23.05 15:31   MIGnews.com

В Иудеи полыхают пожары: есть пострадавшие

Шесть человек получили легкие ранения в результате отравления дымом ​​вблизи города Бейт-Хаггай. Сообщается о трех пострадавших детях.

В четверг, 23 мая, в Иудее разгорелся большой пожар, с которым на данный момент борются пожарные, остановившие распространение огня. Около 30 домов были эвакуированы, а также была прекращена подача электроэнергии.

Службы пожаротушения отмечают, что существует два крупных фронта пожаров, и их трудно остановить.

Глава Регионального совета Хеврон Йохай Дамари попросил пожарных немедленно отправить вертолеты для пожаротушения. Кроме того, восемь пожарных и спасательных команд в настоящее время работают в четырех основных пунктов в районе Бейт-Шемеш.

В этот район были отправлены шесть пожарных самолетов с антипиренами.

В то же время, начиная с ночи, пожарные безостановочно боролись с пожарами в Иерусалиме. После поджога рощи возле моста Узи Наркис в Иерусалиме и сильного дыма, затрудняющего наблюдение водителям, полиция заблокировала дорогу до конца противопожарных мероприятий. Маршрут 44 был также заблокирован от перекрестка Шимшон до перекрестка Эштаол в обоих направлениях. Полиция просит водителей использовать альтернативные маршруты.


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