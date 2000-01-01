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По всей стране будут приостановлены строительные работы | Фото:23.05 14:35   MIGnews.com

По всей стране будут приостановлены строительные работы

Сегодня Израильская ассоциация строителей прекратит работу по всей стране на четыре часа в свете растущего числа смертельных случаев на производстве среди рабочих.

Об этом в четверг, 23 мая сообщает The Times of Israel.

Ассоциация заявила о прекращении работ между 10:00 и 14:00. Это не забастовка, а скорее возможность для работодателей обновить процедуры безопасности, провести тренинги и улучшить условия на строительных площадках.

Глава ассоциации Рауль Сруго заявил, что несчастные случаи на работе "не являются неизбежными, и мы должны сделать все возможное, чтобы бороться с этим явлением".

Он сказал, что организация будет работать над тем, "чтобы привить другую организационную этику, которая продвигает самые высокие стандарты безопасности труда".

В 2018 году на стройках погибло 38 человек, что побудило правительство принять обязательство повысить стандарты безопасности. Но уровень смертности в 2019 году только возрос, с начала года погибли уже 20 рабочих по сравнению с 14 за тот же период в прошлом году.


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