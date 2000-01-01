По всей стране будут приостановлены строительные работы

Ассоциация заявила о прекращении работ между 10:00 и 14:00. Это не забастовка, а скорее возможность для работодателей обновить процедуры безопасности, провести тренинги и улучшить условия на строительных площадках.
Глава ассоциации Рауль Сруго заявил, что несчастные случаи на работе "не являются неизбежными, и мы должны сделать все возможное, чтобы бороться с этим явлением".
Он сказал, что организация будет работать над тем, "чтобы привить другую организационную этику, которая продвигает самые высокие стандарты безопасности труда".
В 2018 году на стройках погибло 38 человек, что побудило правительство принять обязательство повысить стандарты безопасности. Но уровень смертности в 2019 году только возрос, с начала года погибли уже 20 рабочих по сравнению с 14 за тот же период в прошлом году.